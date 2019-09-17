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17 вересня • оновлено в 19:11
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Українцям відкрили доступ до заборонених пропагандистських сайтів: що відомо

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В Україні у вівторок, 17 вересня, раптово запрацювали заборонені пропагандистські сайти "ВКонтакте", "Одноклассники", "Русская весна" і "Новоросс инфо".

Кілька інтернет-провайдерів перестали блокувати підсанкційні ресурси.

Зокрема, доступ відкрили клієнтам компанії iРort у Борисполі. Відзначився і провайдер "Макснет" із Харкова.

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Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів

navigator.news

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів

Скріншот

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів

Скріншот

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів

Скріншот

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів

Скріншот

Примітно, що напередодні росЗМІ також повідомили нібито про скасування блокування сайтів українськими операторами мобільного зв'язку – Київстар, Vodafone (Україна) і Lifesell.

"Кореспондент напередодні закачау в планшет оновлену версію "Одноклассников": все прекрасно працює без необхідності входу через VPN", – написав "Московский комсомолец".

Нагадаємо, доступ до російських соцмереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і ще ряду пропагандистських ресурсів країни-окупанта був обмежений за указом п'ятого президента Петра Порошенка у травні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ще кілька інтернет-провайдерів попалися на невиконанні указу президента. Незабаром після направлення запиту компаніям, які відкрили доступ до заборонених сайтів, вони знову включили блокування.

Юрист пояснив, яку лазівку знаходять провайдери.

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Тема
Санкції проти Росії
Місце
Україна
Теги
соцмережі пропаганда
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Перов Василий
Перов Василий
Нельзя рогулям правду знать.... Они должны платить Налог на войну вечно, знать что строится Гиперлуп, и Рашка на днях развалится, и что они стремятся в ЕС и НА ТО и почти уже одной ногой дупой там..
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Ну свидомые, повезло вам.... Сейчас хоть настоящую правду знать будете,а не ту лапшу, что день и ночь вешает вам на уши, ваши укрозомбисми....
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Иванова Елена
Иванова Елена
Андрущенко Владимир, раша тудей за тобой скучает))))
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Иванова Елена
Иванова Елена
Андрущенко Владимир, так что ты забыл на наших новостный сайтах, дятел???
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Врать станет сложнее
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