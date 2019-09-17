Українцям відкрили доступ до заборонених пропагандистських сайтів: що відомо

В Україні у вівторок, 17 вересня, раптово запрацювали заборонені пропагандистські сайти "ВКонтакте", "Одноклассники", "Русская весна" і "Новоросс инфо".

Кілька інтернет-провайдерів перестали блокувати підсанкційні ресурси.

Зокрема, доступ відкрили клієнтам компанії iРort у Борисполі. Відзначився і провайдер "Макснет" із Харкова.

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів navigator.news

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів Скріншот

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів Скріншот

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів Скріншот

Українцям відкрили доступ до пропагандистських сайтів Скріншот

Примітно, що напередодні росЗМІ також повідомили нібито про скасування блокування сайтів українськими операторами мобільного зв'язку – Київстар, Vodafone (Україна) і Lifesell.

"Кореспондент напередодні закачау в планшет оновлену версію "Одноклассников": все прекрасно працює без необхідності входу через VPN", – написав "Московский комсомолец".

Нагадаємо, доступ до російських соцмереж "ВКонтакте", "Одноклассники" і ще ряду пропагандистських ресурсів країни-окупанта був обмежений за указом п'ятого президента Петра Порошенка у травні 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ще кілька інтернет-провайдерів попалися на невиконанні указу президента. Незабаром після направлення запиту компаніям, які відкрили доступ до заборонених сайтів, вони знову включили блокування.

Юрист пояснив, яку лазівку знаходять провайдери.

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