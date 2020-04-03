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3 квітня • оновлено в 17:59
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Українцям у квітні підвищили пенсії: кому і як перерахували

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Пенсійний фонд України перерахував пенсії працюючим пенсіонерам, в результаті чого пенсії були збільшені 357 тисячам осіб, середній розмір підвищення – 170,80 грн

Про це у п'ятницю, 3 квітня, повідомили у прес-службі Пенсійного фонду України.

Працюючим пенсіонерам підняли пенсії

Працюючим пенсіонерам підняли пенсії

Аргументи і факти

"На виконання норм частини четвертої статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" з 1 квітня 2020 органами Пенсійного фонду України проведено автоматичний перерахунок виплат пенсіонерам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсій продовжували працювати", - йдеться у повідомленні.

У ПФУ повідомили, що перерахунок пенсій було проведено з урахуванням страхового стажу, набутого по лютий 2020 без звернень пенсіонерів.

При проведенні перерахунку обраний більш вигідний для пенсіонера варіант:

  • з урахуванням тільки страхового стажу;

  • з урахуванням страхового стажу та заробітної плати.

В результаті перерахунку розмір пенсії середній розмір підвищення 170,80 грн., у той же час, ПФУ розпочав фінансування пенсій за квітень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на період карантину пенсії і державні соціальні допомоги будуть змінені автоматично, йдеться в законі №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

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Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії Пенсійний фонд
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