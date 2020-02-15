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15 лютого • оновлено в 06:24
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Українцям пояснили, коли звільненому працівникові не компенсують затримку зарплати

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В Україні працівнику не компенсують затримку зарплати, якщо у день звільнення він не працював, відмовився від ознайомлення з наказом на звільнення та від отримання трудової книжки.

Однак роботодавець повинен при звільненні виплати співробітнику заробітну плату, що йому належить. Про це повідомляє "Ліга:Закон".

Зокрема позивач звернувся до суду з позовом про стягнення заробітної плати та середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні більше ніж через три роки з моменту перерахування заробітної плати.

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До цього він не отримував кореспонденцію, яка надходила від роботодавця на його адресу.

У результаті місцевий та апеляційний суди у задоволенні позову відмовили.

Верховний суд підтримав рішення попередніх судів.

В Україні працівнику не компенсують затримку зарплати, якщо у день звільнення він не працював, відмовився від ознайомлення з наказом на звільнення та від отримання трудової книжки

В Україні працівнику не компенсують затримку зарплати, якщо у день звільнення він не працював, відмовився від ознайомлення з наказом на звільнення та від отримання трудової книжки

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розробило кілька сценаріїв зростання зарплат в Україні – базовий і оптимістичний. Якщо в базовому прогнозі на 2022 рік закладена середня зарплата в розмірі 16 047 гривень, то в оптимістичному може бути від 16 до 18 тисяч грн. Про це повідомив глава міністерства Тимофій Милованов в ефірі ObozTV.

У базовому прогнозі Мінекономіки закладені такі розміри середньої зарплати в Україні на наступні три роки:

  • 12 497 гривень у 2020 році;

  • 14 187 гривень у 2021 році;

  • 16 047 гривень у 2022 році.

За даними Держстату, середня заробітна плата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
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