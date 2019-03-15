Українцям пообіцяли знизити ціну на газ: в уряді назрів конфлікт

В Україні запропонували заморозити плани по підвищенню ціни на газ для населення. У відповідь на це уряд ініціює переговори з Міжнародним валютним фондом для обговорення питання.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час Години запитань до уряду у Верховній Раді. "Нафтогаз" заявив, що він купує дешевий газ. У нас є гранична ціна - 8550 грн за тисячу кубічних метрів. А вони кажуть, що можна уникнути подальших підвищень (тарифів на газ для населення. – Ред.)", - сказав прем'єр.

За його словами, він вже дав доручення "Нафтогазу" спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з МВФ, щоб врегулювати це питання.

При цьому НАК у коментарі "Українським Новинам" заявила, що зниження ціни очікувати не варто, оскільки Кабінет міністрів не має наміру скасовувати механізм поставок газу за спеціальними зобов'язаннями відповідно до пропозиції глави "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

"Ми не зможемо це зробити, тому що згідно з постановою Кабміну №867 ціну і умови продажу газу для населення встановлює уряд. Тому ми звернулися до КМУ з пропозицією внести зміни в регулювання цього питання", - заявили в прес-службі НАК.

Також в прес-службі відзначили, що скасування обмеження на ціну на газ дозволить побутовим споживачам самостійно вибирати постачальника газу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня 2019 року.

З 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було одним з умов продовження співпраці з МВФ. У випадку, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.

Також стало відомо, що в Україні в травні 2019-го тариф на газ можуть підвищити з 8,55 до 9,7 грн/куб.

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