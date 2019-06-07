Українцям пообіцяли зниження ціни на газ і назвали умову

В Україні ціна на газ для населення може знизитися на 800 грн, якщо "Нафтогаз" буде виконувати визначені урядом індикатори при постачанні палива.

Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик під час Години запитань до уряду. При цьому він назвав НАК "досить дивною компанією", від якої уряд не може отримати інформацію щодо поставок газу та іншої господарської діяльності.

"На засіданні Кабінету міністрів ми зробили зміни в 293 Постанову і поставили відповідні індикатори, за якими НАК "Нафтогаз України" повинна реалізувати газ населенню. При виконанні цих індикаторів ціна на газ зміниться в сторону зменшення приблизно на 700-800 грн", - зазначив Насалик.

Ціну на газ зажадали знизити

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 червня уряд зажадав від "Нафтогазу" зменшити визначену ним на червень 2019 року ціну на газ для населення в 6299 гривень за 1000 кубометрів на 800-900 гривень.

Нагадаємо, що 1 червня "Нафтогаз" підготував і розіслав газорозподільним компаніям проект, яким передбачається на червень збільшити ціну на газ на 4,6% або на 38 копійок до 8,6 гривень за кубометр.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!