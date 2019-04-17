Українцям піднімуть зарплати: бізнес поліпшив очікування на 2019 рік

Український бізнес готується піднімати зарплати – більшість компаній (74,1%) вважають, що їхні витрати на оплату праці працівників протягом наступних 12 місяців зростуть.

Лише менше 1% компаній не прогнозують зростання зарплат, свідчать підсумки опитування керівників підприємств, проведеного Національним банком України в січні-березні 2019 року.

Одночасно з цим бізнес покращив свої очікування щодо темпів економічного зростання і створення нових робочих місць. 38% компаній очікують, що обсяги виробництва зростуть, а 12,7% прогнозують, що знизяться. Водночас позитивні очікування спостерігаються серед підприємств усіх видів економічної діяльності.

"Підприємці очікують поліпшення фінансово-економічного стану своїх підприємств, у тому числі за рахунок зростання виробництва і реалізації продукції, зокрема на експорт. У зв'язку з цим компанії планують збільшити інвестиції в основні засоби, активніше залучати кредитні ресурси і нових працівників", – йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, більше 40% компаній прогнозують зростання обсягів продажів протягом наступних 12 місяців і тільки 8,7% очікують скорочення обсягів реалізації продукції.

Найбільші очікування щодо зростання продажів – у підприємств будівництва, переробної промисловості, сільського господарства, торгівлі, транспорту і зв'язку. Більше третини компаній очікують зростання експорту.

Майже третина компаній прогнозує поліпшення свого фінансового стану та лише 8% – погіршення. Найбільш оптимістично налаштовані компанії у сфері будівництва, сільського господарства і переробної промисловості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень. Водночас торік цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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