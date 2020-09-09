Українцям можуть закрити банківський рахунок без їхнього відома: як і чому

В Україні будь-який банк може ухвалити рішення про закриття рахунку клієнта на підставі рішення про припинення ділових відносин з ним.

Про це сказано в матеріалі UBR. Відзначається, що мова йде про нові правила поводження банків з клієнтами, які набули чинності у вересні. Вони регулюють низку питань, пов'язаних з відкриттям, закриттям рахунків і депозитів.

Чому рахунок можуть закрити без повідомлення власника

Банк може ухвалити таке рішення, оцінивши ризики обслуговування клієнта з точки зору фінансового моніторингу. Рахунок закриють якщо банк не зможе оцінити походження коштів клієнта, переконатися в законності походження тощо

При цьому банкіри стверджують, що не можна говорити, що клієнт про це не дізнається або втратить при цьому свої кошти.

"У разі припинення ділових відносин і закриття рахунку кошти з рахунку можуть бути виплачені клієнту через касу банку або переведені на рахунок клієнта, відкритий в іншому банку", – говорить начальник юридичного управління банку "Кредит Дніпро" Олександр Ярецький.

Крім цього, НБУ заборонив банкам закривати поточні рахунки клієнтів, якщо грошові кошти заморожені відповідно до законодавства з питань фінмоніторингу.

"Це означає неможливість для клієнта розпоряджатися такими замороженими коштами до закінчення процедури їх блокування", – додав Ярецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останнім часом шахраї атакують українців і відправляють фейкові грошові перекази, щоб потім за допомогою особистих даних клієнтів зняти з рахунків всі їхні кошти.

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