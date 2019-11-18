Звільнять від податків: "Слуги народу" запропонували радикальне нововведення

Народні депутати від фракції "Слуга народу" запропонували звільнити депозитні вклади українців від податку на доходи фізичних осіб.

На сьогодні основна ставка податку на доходи від депозиту встановлюється на рівні 18% + 1,5% військового збору, повідомляє "Ліга.Закон".

З метою "зняття податкового тягаря" з фізичних осіб – вкладників банків – і створення додаткових умов для залучення коштів у банківську систему, парламентарі пропонують встановити нульову ПДФО для відсотків:

на поточний або депозитний банківський рахунок;

на вклад у кредитних спілках;

процентний або дисконтний дохід за іменним ощадним (депозитним) сертифікатом.

Народні депутати від фракції "Слуга народу" запропонували звільнити депозитні вклади українців від податку на доходи фізичних осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що в разі зростання економіки в Україні військовий збір з доходів знімуть.

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, стану економіки, доходів підприємств. І якщо зараз українці заробляють приблизно 11 тис. грн, то в липні 2020 року ця цифра може сягнути 12,8 тис. грн.

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