Українці отримуватимуть кредити по-новому: НБУ ввів "чорний список"

В Україні з 1 січня 2019 року всі банки перед тим, як видавати кредити, зобов'язані перевіряти інформацію про свого клієнта в єдиному кредитному реєстрі.

Реєстр створив Національний банк, поповнюють його все фінансові установи, про це йдеться в постанові регулятора №50. Туди потрапляють великі боржники (з боргом від 100 мінімалок – 417 700 грн). Українці, які потрапили в реєстр, більше не зможуть оформляти кредити в банках.

До реєстру внесуть ПІБ, дату народження, ІПН, інформацію про кредит, вид діяльності боржника, розмір прострочення, інформацію про пов'язаних з банком осіб, приналежність боржника до пов'язаним контрагентам і т.д.

Кредитний реєстр НБУ pixabay.com

У Національному банку впевнені, що запуск кредитного реєстру в тому числі дозволить знизити банківські ставки. Як заявила в ефірі одного з телеканалів заступник голови НБУ Катерина Рожкова, зараз банки змушені передбачати видатки на "погані" кредити і ризики неповернення. А чим вище ризики, тим дорожче доведеться платити за кредит. Мовляв, реєстр поліпшить обмін інформацією та убезпечить фінансові установи від "поганих" клієнтів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, боржників за кредитами внесли до реєстру ще в квітні 2018 го. Однак банки зобов'язали користуватися "чорним списком" тільки з 1 січня 2019-го. Тепер, прийшовши в банк, менеджер повинен буде попросити підпис з дозволом внести персональну інформацію до реєстру. У Нацбанку переконують, що дані не потраплять в "непотрібні руки" і гарантують конфіденційність. Реєстр боржників створили в першу чергу для самих же банків.