Українці обурилися, як аптеки наживаються на пандемії коронавірусу. Показове фото

В аптеках у Білій Церкві (Київська область) антисептичний засіб "Хлоргексидин" подорожчав до 100 гривень за флакон, при цьому до карантину засіб коштував від 15 до 20 гривень.

Фотографію з цінниками в аптеці опублікував у четвер, 26 березня, у себе у Facebook офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан.

"Це моя Україна, така як є, на жаль, вона інфікована сильно, але ще до короновірусу. Мені не потрібна інша країна я люблю свою! Я хочу, щоб вона вилікувалася, хочу, щоб була нарешті здорова нація, а це черговий виклик, який ми обов'язково пройдемо! І як завжди, скоріше не поруч з ними, а звичайними пересічними українцями!", – наголосив він.

Не дивно, що цей пост викликав гарячі обговорення у соцмережі. Підписники були вкрай обурені накрутками під час кризи.

Користувач Manvelyan Levon не стримав емоцій: "Але, с*ка, це грьобаний пипець!!!!! Просто немає слів! Як так можна? Як? Так продай ти його навпаки дешевше, і про тебе будуть довше згадувати, і частіше заходити у твою аптеку, бо ти підтримуєш народ, а не на коліна ставиш..."

Валерія Ліра наголосила, що "наша проблема у тому, що ми намагаємося викликати совість у тих, у кого її немає. І це найгірше, коли соромно за когось. "Цілком і повністю підтримую, боляче", – написала вона.

Максим Костенко поцікавився, які були б наслідки ведення такого бізнесу в іншій країні Європи. "Про Китай здогадуюся", – написав він.

Зі свого боку Inna Kulinenko зауважила, що даний засіб проти вірусу неефективний через маленьку концентрацію: "Я перепрошую, але хлоргексидин 0.05% – ще раз перепрошую, як до #опи бантик тому вірусу... Треба мінімум 2%. Ставлячи таку ціну, людей ніхто не інформує, звісно, а люди ж сподіваються, що це вбереже їх...", – прокоментувала вона пост.

Ліліт Перун повідомила, що схожа ситуація коїться і в Європі. "Антисептик, який коштував два тижні тому 1,5 євро за 200 мл, сьогодні 7.99 50 мл. А маски менше 15 євро не знайшла", – розповіла жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скориставшись панікою, торговці накрутили ціни на звичайні марлеві пов'язки. Так, у Києві є магазини, де їх продають по 115 гривень за пачку (по п'ять пов'язок).

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!