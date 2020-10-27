Українцям сказали, як заощадити на хабарях

Українці можуть заощадити на хабарах 840 мільйонів, завдяки електронним державним послугам, що їх впроваджує Міністерство цифрової трансформації.

Про це заявив перший заступник міністра Олексій Вискуб, передає пресслужба відомства. Загалом, громадяни можуть заощадити 1,3 мільярда гривень завдяки цифровізації державних послуг.

За його словами, зараз українці можуть заощадити до 495 млн грн на рік, якщо будуть отримувати державні послуги онлайн і не відвідувати державні органи. Це, як він уточнив, ті кошти, які витрачаються на дорогу, а також на всілякі бланки і ксерокопії документів.

"Завдяки цифровим документам українці починають поступово звикати, розуміти, відчувати ефективність і якість електронних послуг. Це ланцюгова реакція цифровізації: бізнес, державні органи повинні адаптуватися і ставати більш цифровими", – сказав Вискуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні клієнтам банків при дистанційному відкритті рахунку дозволили не пред'являти фізичний паспорт, ID-карту або біометричний закордонний паспорт.

Зокрема, досить мати цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному додатку "Дія".