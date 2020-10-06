Українці можуть залишитися без пенсії через одну помилку у трудовій книжці
Помилку в трудовій книжці повинен виправляти роботодавець, який її зробив
Якщо це було в СРСР, а архіви не збереглися – доведеться йти до суду
Пенсійний фонд відмовляється визнавати трудовий стаж навіть через єдину помилку в запису
Українці можуть втратити право на пенсію, якщо у трудовій книжці є помилка в написанні імені.
Як пояснили юристи в коментарі виданню "Громада Схід", через одну помилку у написанні імені, допущеній 35 років тому, житель села Нікольське мало не втратив пенсію. У трудовій книжці радянського зразка було неправильно написано ім'я пенсіонера.
Варто відзначити, що помилку у трудовій книжечці може виправити тільки той роботодавець, який її допустив. Якщо ж підприємства зараз не існує, виправлення доведеться вносити через суд.
"Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників визначено, що виправляти записи в трудовій книжці можуть тільки роботодавці, які власне і допустили помилку. Якщо підприємства вже не існує, виправити запис можливо тільки через суд. У позовній заяві необхідно вказати, який саме факт необхідно встановити і з якою метою, а також надати докази, які можуть підтвердити цей факт", – підсумували юристи.
Відзначається, що у цьому випадку це може бути свідоцтво про шлюб, паспорт, посвідчення тощо.
"Управління Пенсійного фонду відмовилося врахувати чотири роки стажу чоловіка через те, що вказане в трудовій книжці ім'я не відповідало імені у паспорті громадянина України. Запис з помилкою було зроблено за радянських часів, архівні дані не збереглися, виправити помилку не було можливо через відсутність законодавчого врегулювання такого питання", – пише видання.
Спочатку пенсіонер за допомогою юриста звернувся до ПФУ з проханням врахувати стаж, зазначений у трудовій. У відповідь отримав письмову відмову – довелося звертатися до суду.
Юрист підготувала відповідний позов, до якого долучила документи, що підтверджують факт приналежності трудової книжки з правильним написанням імені. Суд задовольнив позов у порядку окремого провадження. Так пенсіонеру вдалося підтвердити стаж.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.
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