Українці можуть залишитися без пенсії через одну помилку у трудовій книжці

Українці можуть втратити право на пенсію, якщо у трудовій книжці є помилка в написанні імені.

Як пояснили юристи в коментарі виданню "Громада Схід", через одну помилку у написанні імені, допущеній 35 років тому, житель села Нікольське мало не втратив пенсію. У трудовій книжці радянського зразка було неправильно написано ім'я пенсіонера.

Варто відзначити, що помилку у трудовій книжечці може виправити тільки той роботодавець, який її допустив. Якщо ж підприємства зараз не існує, виправлення доведеться вносити через суд.

"Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників визначено, що виправляти записи в трудовій книжці можуть тільки роботодавці, які власне і допустили помилку. Якщо підприємства вже не існує, виправити запис можливо тільки через суд. У позовній заяві необхідно вказати, який саме факт необхідно встановити і з якою метою, а також надати докази, які можуть підтвердити цей факт", – підсумували юристи.

Відзначається, що у цьому випадку це може бути свідоцтво про шлюб, паспорт, посвідчення тощо.

"Управління Пенсійного фонду відмовилося врахувати чотири роки стажу чоловіка через те, що вказане в трудовій книжці ім'я не відповідало імені у паспорті громадянина України. Запис з помилкою було зроблено за радянських часів, архівні дані не збереглися, виправити помилку не було можливо через відсутність законодавчого врегулювання такого питання", – пише видання.

Спочатку пенсіонер за допомогою юриста звернувся до ПФУ з проханням врахувати стаж, зазначений у трудовій. У відповідь отримав письмову відмову – довелося звертатися до суду.

Юрист підготувала відповідний позов, до якого долучила документи, що підтверджують факт приналежності трудової книжки з правильним написанням імені. Суд задовольнив позов у порядку окремого провадження. Так пенсіонеру вдалося підтвердити стаж.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.