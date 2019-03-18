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Українці можуть повернути собі податки з зарплати: стало відомо як

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Україна можуть повернути частину сплаченого із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб, скориставшись правом на податкову знижку.

Відповідна можливість передбачена статтею 166 Податкового кодексу, повідомляє УНН.

У Державній фіскальній службі також оприлюднили перелік витрат, дозволених до включення у податкову знижку.

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Зокрема до відповідного список входять:

  • сума коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної і вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти платника податків та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення;

  • частина сплачених відсотків за іпотечним житловим кредитом у порядку, встановленому статтею 175 Кодексу;

  • сума коштів або вартість майна, перерахованих у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які відповідають умовам, встановленим пунктом 133.4 Кодексу;

  • сплата страхових платежів за договорами довгострокового страхування життя та пенсійних внесків у межах недержавного пенсійного забезпечення;

  • оплата допоміжних репродуктивних технологій;

  • оплата державних послуг, пов'язаних із усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;

  • сума коштів, сплачених у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу на альтернативні види палива;

  • сума коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинки), оформленим згідно з вимогами чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, що має статус внутрішньо переміщеної особи;

  • сплата коштів на будівництво (придбання) доступного житла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні середньомісячна зарплата працівників (брутто) у 2019 році досягне 10 129 гривень. При цьому у минулому році цей показник становив 8 713 гривень, свідчать дані Макроекономічного огляду і прогнозу Міністерства фінансів.

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