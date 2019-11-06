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6 листопада • оновлено в 11:58
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Українці можуть купити собі пенсію: стало відомо як і скільки коштує

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В Україні пенсійна реформа передбачає, що громадянам для виходу на заслужений відпочинок у 60 років необхідно мати не менше 35-ти років трудового стажу. Українцям, яким не вистачає до 5 років стажу, зможуть його купити.

Але така покупка може виявитися для багатьох непідйомною – на сьогодні один рік коштуватиме понад 22 тисяч гривень, повідомляє "Апостроф".

Доплата вираховується за формулою, до якої включено кількість "куплених" місяців стажу, сума ЄСВ за ставкою 22% від мінімальної зарплати і коефіцієнт, що відповідає кількості "куплених" років стажу.

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Зокрема "мінімалка" на сьогодні становить 4173 гривні, відповідно 22% від цієї суми – 918,06 гривні. Коефіцієнт для одного року стажу – 2.

Відповідно до формули: 12 (місяців) помножити на 2 (коефіцієнт) помножити на 918,06 (ЄСВ) = 22 033 гривні.

Для двох відсутніх років стажу коефіцієнт становить 1,8, для трьох – 1,6, для чотирьох – 1,4 і для п'яти – 1,2.

У результаті покупка п'яти років стажу буде коштувати: 5 помножити на 12 помножити на 1,2 і помножити на 918,06 = 66 100 гривень.

При цьому стаж можна купити на виплат. У цьому разі ціна буде нижчою за "оптову" – у відповідній формулі відсутній коефіцієнт за кількість куплених років.

Таким чином, рік стажу на виплат коштуватиме понад 11 тисяч гривень, а п'ять років – понад 55 тисяч гривень.

Українці можуть купити собі пенсію: стало відомо як і скільки коштує

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії громадянам із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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Теми
Накопичувальна пенсійна система Пенсії військовим Пенсійна реформа Пенсія в Україні Підвищення зарплат і пенсій
Місце
Україна
Тег
пенсії
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Купить стаж чтобы потом получать минималку? Сколько у вас там сейчас, 1500? Выгодное вложение средств)
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Serov Oleg
Serov Oleg
слабоумное шопиро должно сие прокомментировать...
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