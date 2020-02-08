Головна Новини
9 лютого • оновлено в 03:09
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Українці масово нелегально працюють в Польщі: підраховано кількість

5.7т
Читати матеріал російською

У 2019 прикордонники Польщі під час перевірок легальності перебування іноземців виявили 13,3 тис. українців, працевлаштованих з порушенням закону.

Про це повідомили в Прикордонній службі Польщі, передає "Укрінформ".

Як зазначається, польські прикордонники провели майже 4,1 тис. перевірок легальності працевлаштування іноземців. За їхніми результатами з'ясувалося, що з порушенням законодавства у Польщі працювали понад 14,7 тис. осіб.

Новини
Молоді українці масово їдуть до Польщі: невтішні результати дослідження

Українські трудові мігранти

Українські трудові мігранти

Переважну більшість порушників становили українці - 13,3 тис. Крім того, серед нелегалів опинилися 476 грузинів, 326 молдаван і 243 білоруса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хочуть заборонити брати кошти за працевлаштування за кордоном. Крім того, висувається ціла низка вимог до рекрутингових компаній.

Заробітчани з України додали близько 2,5% до ВВП Польщі, завдяки чому її економіка зросла на 22% з 2014 року.

У Польщі розробили законопроект, який спрощує працевлаштування іноземних лікарів, зокрема з України. Так поляки хочуть подолати нестачу медиків.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Трудова міграція з України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Трудова міграція з України
Місце
Польща
Тег
трудовая миграция
Поділитися у Facebook
23
Коментарі
6
37
Смішно
6
Цікаво
16
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
за це стояв майдан!!!!скакали онижедеты!слава евроотсосияции!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Заметьте, укропитеков в ветке напрочь нет))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Livesey David
Livesey David
Получается, что в польском сортире лучше, чем в "нерабской" Украине.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги