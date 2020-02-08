Українці масово нелегально працюють в Польщі: підраховано кількість

У 2019 прикордонники Польщі під час перевірок легальності перебування іноземців виявили 13,3 тис. українців, працевлаштованих з порушенням закону.

Про це повідомили в Прикордонній службі Польщі, передає "Укрінформ".

Як зазначається, польські прикордонники провели майже 4,1 тис. перевірок легальності працевлаштування іноземців. За їхніми результатами з'ясувалося, що з порушенням законодавства у Польщі працювали понад 14,7 тис. осіб.

Українські трудові мігранти

Переважну більшість порушників становили українці - 13,3 тис. Крім того, серед нелегалів опинилися 476 грузинів, 326 молдаван і 243 білоруса.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні хочуть заборонити брати кошти за працевлаштування за кордоном. Крім того, висувається ціла низка вимог до рекрутингових компаній.

Заробітчани з України додали близько 2,5% до ВВП Польщі, завдяки чому її економіка зросла на 22% з 2014 року.

У Польщі розробили законопроект, який спрощує працевлаштування іноземних лікарів, зокрема з України. Так поляки хочуть подолати нестачу медиків.

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