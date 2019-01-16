Українці масово кинулися оформляти ''євробляхи'': в бюджет надійшла велика сума

До бюджету України вже надійшло 2 млрд грн від розмитнення 30 тисяч автомобілів на європейських номерах.

Як повідомив заступник міністра фінансів Сергій Верланов на зустрічі в Національному банку, таким чином в країні вже офіційно оформили 5% "евроблях".

"На сьогоднішній день державний бюджет отримав 2 млрд грн від розмитнення цих автомобілів. Розмитнено понад30 тисяч автомобілів з понад 500 тисяч", - сказав він.

Мінфін прогнозує, що всього буде розмитнено 250-300 тисяч автомобілів на єврономерах.

Верланов зазначив, що для Мінфіну та Пенсійного фонду такі надходження грошей стали "приємним і незапланованим доходом".

Нагадаємо, в бюджет України з 25 листопада 2018-го по 10 січня 2019 року надійшло 1,6 млрд грн від розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

8 листопада Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів з європейською реєстрацією в Україні.

Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна і його об'єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і понад 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см вводяться базові ставки відповідно €75 і €150.

Вже з травня 2019 року правоохоронці будуть застосовувати жорсткі фінансові санкції, аж до конфіскації транспортного засобу до водіїв за порушення митних режимів "транзит" і "тимчасове ввезення"

Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники машин на єврономерах не згодні з низкою положень цих законів, через що в багатьох регіонах України відбувалися акції протесту.

Згідно з даними Державної фіскальної служби, в Україну у режимі тимчасового ввезення потрапили 2,7 млн автомобілів. Кількість авто, завезених у режимі "транзит" і тих, які фактично перебувають в Україні з порушенням термінів, досягла 110,4 тис., а в режимі "тимчасового ввезення" з порушенням термінів — 207,4 тис.

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