Українським сім'ям будуть оплачувати нянь з держбюджету

В Україні з 1 січня 2019 року уряд компенсуватиме сім'ям кошти на оплату няні для дитини.

Відповідне рішення було прийняте Кабінетом міністрів спільно з органами місцевого самоврядування, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду в середу, 30 травня.

"Вводимо таке поняття, як муніципальна няня... Коли ви наймаєте няню для догляду за своєю дитиною, ми будемо вам компенсувати близько 1,5 тис. гривень щомісяця заробітної плати", - зазначив Гройсман.

За його словами, українців має бути більше. Тому влада прийматиме низку рішень, які позитивно вплинуть на народжуваність.

Зокрема, з 1 вересня українським сім'ям даруватимуть бебібокси.

"Він зібраний з любов'ю для того, щоб на перших етапах життя дитини у мами і сім'ї було все необхідне, щоб доглядати за нею. Така традиція є у багатьох західних країнах, і наш уряд впроваджує цю традицію в Україні для підтримки народжуваності", - резюмував Гройсман.

Раніше OBOZREVATEL писав, як держава допомагала сім'ям з дітьми у 2017 році.