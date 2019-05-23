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/Новини економіки

Українська промисловість зробила різкий стрибок: інфографіка

5.1тЧитати матеріал російською

В Україні індекс промислової продукції в квітні встановив рекорд: +5,2% за останні 12 місяців.

Про це написав у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Це максимум із січня 2017 року. Завдяки цьому темпи приросту промисловість вперше в цьому році вийшли в плюс, +0,6% наростаючим підсумком січень-квітень 2019 до січня-квітня 2018 року", – розповів він.

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Економіст наголосив, що пожвавлення української промисловості відбулося за всіма ключовими секторами.

Українська промисловість зробила різкий стрибок: інфографіка
Українська промисловість зробила різкий стрибок: інфографіка
Українська промисловість зробила різкий стрибок: інфографіка
Українська промисловість зробила різкий стрибок: інфографіка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Компанієць підрахував, що в першому кварталі 2019 року в Україні різко впав приріст ВВП, що свідчить про зниження темпів приросту української економіки в цілому.

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Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
кака така промышленность? Больше шаровар на душу населения?Или мойщики белых камней из Польши выслали больше денюжков? ))))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Рапс-понадусе
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