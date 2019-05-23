Українська промисловість зробила різкий стрибок: інфографіка

В Україні індекс промислової продукції в квітні встановив рекорд: +5,2% за останні 12 місяців.

Про це написав у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

"Це максимум із січня 2017 року. Завдяки цьому темпи приросту промисловість вперше в цьому році вийшли в плюс, +0,6% наростаючим підсумком січень-квітень 2019 до січня-квітня 2018 року", – розповів він.

Економіст наголосив, що пожвавлення української промисловості відбулося за всіма ключовими секторами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Компанієць підрахував, що в першому кварталі 2019 року в Україні різко впав приріст ВВП, що свідчить про зниження темпів приросту української економіки в цілому.

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