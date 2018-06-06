Українська компанія потрапила під санкції США

США ввели санкції проти української авіакомпанії "Дарт" через співпрацю з Іраном.

"За надання допомоги, спонсорування або надання фінансової, матеріальної, технологічної підтримки або фінансових чи інших послуг на підтримку іранської Caspian Air", - йдеться в поясненні Управління з контролю за іноземними активами, передає "Економічна правда" з посиланням на сайт Федерального реєстру США.

Обмеження проти української компанії набудуть чинності7 червня.

Нагадаємо, 15 вересня 2017 року США ввели санкції проти двох українських авіакомпаній "Дарт" і "Хорс" через співпрацю з іранськими компаніями "Каспийские авіалінії" і Mahan Air, а також авіакомпанією Al-Naser Airlines.

На початку 2018 року "Дарт" зупинила рейси через низьку завантаження, проте пізніше, повернулася на ринок під новим брендом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід із Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану.

Перед цим президент Хасан Рухані заявляв, що якщо Америка покине ядерну угоду, на її чекають серйозні наслідки.

14 травня Іран зажадав від європейських учасників гарантій збереження ядерної угоди після виходу США. Наступного дня з'явилися погрози в бік США виходом з ядерної угоди. 23 травня країна висунула ультиматум країнам Європи.