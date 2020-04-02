Українська електроенергія виявилася дорожчою, ніж у Європі: показові цифри

Вартість електроенергії для промислових споживачів України вдвічі вища, ніж в країнах Східної Європи.

Про це повідомляє ДП "Оператор ринку".

Базова ціна на електроенергію для промислових споживачів:

українських - 51,01 євро за МВт-год;

румунських - 25,69 євро за МВт-год;

польських - 30,23 євро за МВт-год;

угорських - 25,78 євро за МВт-год;

словацьких - 24,1 євро за МВт-год.

У той же час денна вартість електроенергії:

в Україні - 58,85 євро за МВт-год;

в Польщі - 31,7 євро за МВт-год;

в Румунії - 26,81 євро за МВт-год;

в Угорщині - 26,81 євро за МВт-год;

в Словаччині - 24,35 євро за МВт-год.

"Згідно з даними європейської біржі електроенергії Noordpool, в країнах Західної Європи тарифи ще нижче. Так, вартість електроенергії в країнах Бенілюксу становить 22,5 євро за МВт-год, у Франції - 21,86 євро, в Німеччині - 19,95 євро", - йдеться у повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що економіку України "лихоманить" через те, що великий бізнес змушений платити за енергію за завищеними цінами, оплачуючи тим самим різницю в тарифах для побутових споживачів.

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