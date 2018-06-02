Україні передрекли прорив в Doing Business за важливим показником

Україна вже в поточному році може увійти в першу десятку рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку Doing Business за показником "Отримання дозволів на будівництво".

Стрибок в рейтингу може статися завдяки позитивним зміни в будівельній галузі, які зробила Україна, повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе в блозі для Delo.ua.

Зокрема, навесні Кабінет міністрів прийняв постанову №327, яке зменшує бюрократичні процедури і суттєво спрощує ведення бізнесу, зокрема, в будівництві.

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"Спрощується здійснення технагляду простих об'єктів будівництва - тепер інженери замовників будівництва можуть самостійно здійснювати технагляд об'єктів незначного класу наслідків СС1, а це більше половини всіх об'єктів будівництва", - зазначив Парцхаладзе.

Крім того, скасовано необхідність обов'язкового отримання будівельної адреси - об'єкти будівництва тепер ідентифікуються по кадастровому номеру земельної ділянки, що значно спрощує роботу, прибирає бюрократичні перешкоди і скорочує терміни оформлення процедур.

У документі також була прописана норма про скасування необхідності повторного отримання вихідних даних Державної служби України з надзвичайних ситуацій для проектування.

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Парцхаладзе відзначив, що високі позиції в Doing Вusiness є основним індикатором для інвесторів в ухваленні рішення про вкладення коштів. Зокрема, за підрахунками експертів Світового банку, один пункт в загальному рейтингу дає можливість країні залучити до 600 млн доларів інвестицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Financial Times відзначала, що за останні шість років Україна досягла найбільшого прогресу в рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business з усіх країн пострадянського блоку.