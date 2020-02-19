Україні доведеться заплатити мільярди доларів: аналітик забив на сполох через борги

Україні необхідно буде виплатити мільярди доларів власникам ВВП-варантів (цінних паперів), які були випущені в ході реструктуризації боргу в 2015 році.

"У випадку стрімкого зростання економіки після кризи, а до 2040 року її навряд чи вдасться уникнути, Мінфіну доведеться заплатити мільярди доларів. Механізм варантів найбільше критикують саме через це", – повідомив фінансовий аналітик Михайло Демків у коментарі ЕП.

Відповідні цінні папери, виплати за якими залежать від зростання економіки, випустив уряд Арсенія Яценюка. Таким способом влада намагалася не допустити дефолт у країні.

НБУ передбачає, що у 2020 році економіка України зросте на 3,5%, у 2021 році – на 4%. Мінекономіки прогнозує зростання реального ВВП на 3,7% у 2020 році і на 3,8% – у 2021 році.

У результаті, очікуваний обсяг виплат у 2021 році становитиме 40-80 млн доларів або близько 2 млрд гривень.

"Ця сума для держави не критична. До того ж, до 2026 року розмір виплат не перевищуватиме 1% від розміру економіки. Виплати будуть посильними, якщо економіка не почне розвиватися потужними темпами із зростанням 6-7%", – повідомив Демків.

Однак, за його словами, після цього обмежень не буде і усе залежатиме від природи зростання ВВП.

"Якщо розвиток буде динамічним, то може спрацювати підхід багатим видатки не страшні. Інша річ – якщо Україну спіткає криза, а в наступний рік економіка зросте на 7-10%. За статистикою, зростання ВВП буде високим, але Україна не стане багатою державою", – резюмував Демків.

Україні необхідно буде виплатити мільярди доларів власникам ВВП-варантів, які були випущені в ході реструктуризації боргу в 2015 році ЕП

Україні необхідно буде виплатити мільярди доларів власникам ВВП-варантів, які були випущені в ході реструктуризації боргу в 2015 році

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

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