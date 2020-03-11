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11 березня • оновлено в 13:21
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Обвал гривні боляче вдарив по держборгу України: скільки втратили

3.3т
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Девальвація гривні за два перші місяці 2020 року та перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу збільшили держборг на 46,4 млрд грн.

"За підсумками січня-лютого зовнішній борг зріс на 61,2 млрд грн. Водночас скоротився внутрішній – на 14,8 млрд грн", – повідомив на Facebook голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

За його словами, на погашення державного боргу витрачено 51,7 млрд грн, або 87,6% плану на звітний період.

Голова Рахункової палати додав, що eкономія на обслуговуванні боргу відбулася за рахунок нижчого курсу гривні щодо долара ніж врахований у державному бюджеті на цей рік.

"Але закладення в бюджет курсу гривні, який суттєво відрізняється від реального, тягне за собою чимало проблем. Фактичний курс гривні у середньому за січень−лютий становив 24 гривні за долар. А у розрахунках показників бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень. За оцінкою фахівців Рахункової палати тільки в січні це призвело до недонадходження 2,3 млрд грн доходів", – резюмував Пацкан.

Девальвація гривні за два перші місяці 2020 року та перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу збільшили держборг на 46,4 млрд грн

Девальвація гривні за два перші місяці 2020 року та перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу збільшили держборг на 46,4 млрд грн

Національний банк України в середу, 11 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,31 грн/$. За день американська валюта подорожчала на 39 копійок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує ослаблення гривні в 2020 році. До цього призведе цикл пом'якшення ставки Національного банку і зниження припливу нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Курс валют
Особа
Валерій Пацкан
Місце
Україна
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
А чего так? Boйнy же Саудовская Аравия России объявила.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
остается только одно - ждать развала России!
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Опять зрада на следующий день ,после перемоги...
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