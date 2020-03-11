Обвал гривні боляче вдарив по держборгу України: скільки втратили

Девальвація гривні за два перші місяці 2020 року та перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу збільшили держборг на 46,4 млрд грн.

"За підсумками січня-лютого зовнішній борг зріс на 61,2 млрд грн. Водночас скоротився внутрішній – на 14,8 млрд грн", – повідомив на Facebook голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

За його словами, на погашення державного боргу витрачено 51,7 млрд грн, або 87,6% плану на звітний період.

Голова Рахункової палати додав, що eкономія на обслуговуванні боргу відбулася за рахунок нижчого курсу гривні щодо долара ніж врахований у державному бюджеті на цей рік.

"Але закладення в бюджет курсу гривні, який суттєво відрізняється від реального, тягне за собою чимало проблем. Фактичний курс гривні у середньому за січень−лютий становив 24 гривні за долар. А у розрахунках показників бюджету на 2020 рік враховано 27 гривень. За оцінкою фахівців Рахункової палати тільки в січні це призвело до недонадходження 2,3 млрд грн доходів", – резюмував Пацкан.

Девальвація гривні за два перші місяці 2020 року та перевищення державних запозичень над погашенням державного боргу збільшили держборг на 46,4 млрд грн

Національний банк України в середу, 11 березня, зафіксував офіційний курс гривні щодо долара на позначці 25,31 грн/$. За день американська валюта подорожчала на 39 копійок.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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