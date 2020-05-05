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5 травня • оновлено в 18:15
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В Україні побудують сховище для відпрацьованих у РФ радіоактивних відходів

14.4т
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Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) затвердило проєкт будівництва сховища для високоактивних радіоактивних відходів, які будуть у переробленому вигляді повертатися з Росії.

Про це інформує пресслужба ДАЗВ. Як повідомляється, документація щодо проєкту вже готується й незабаром буде подана на тендер.

Це сховище призначатиметься для проміжного зберігання високоактивних відходів, що повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива українських атомних електростанцій. Приймати на зберігання такі відходи українську сторону зобов'язує підписана з РФ ще 1993 року угода про науково-технічне та економічне співробітництво у сфері атомної енергетики.

Сховище побудують на комплексі виробництв "Вектор", який може гарантувати радіаційну безпеку укриття та надійне тимчасове зберігання відходів протягом всього терміну його експлуатації – до 100 років.

В Україні побудують сховище для відпрацьованих у РФ радіоактивних відходів

Довідка: високоактивні відходи є одним із умовних різновидів радіоактивних відходів. Вони характеризуються високим рівнем випромінювання, внаслідок чого вимагають особливого поводження. Під час їхнього зберігання має бути забезпечений потужний біологічний захист і спеціальна активна система охолодження.

Як писав OBOZREVATEL, незаконна "влада" "ЛНР" ніяк не контролює утилізацію на окупованій території радіоактивних відходів. Так, на звалищах і в пунктах прийому кольорових металів у "республіці" можна знайти небезпечні деталі з викинутого медичного обладнання.

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Місце
Україна
Тег
токсичні відходи
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