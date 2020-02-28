"Нафтогаз" запустить віртуальний реверс газу з Європою: що це означає для України

Оператор газотранспортної системи України та словацький оператор Eustream з 1 березня запустять віртуальний реверс газу.
Він йтиме через точку з’єднання "Вельке Капушани" – "Ужгород". Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.
Починаючи з наступного місяця, оператори щоденно пропонуватимуть потужність для ринку на рівні 10 млн куб. м на добу (104 ГВтгод на добу).
Оператори зазначили, що потужність віртуального реверсу залежить від наявності фізичного потоку в напрямку Україна-Словаччина, а отже вона є переривчастою і може бути зупинена у випадку відсутності потоку.
Представники ОГТСУ також наголосили, що можуть збільшити рівень віртуальних потужностей у випадку наявності інтересу з боку ринку.
Віртуальний реверс газу буде вигіднішим для України, оскільки не потрібно буде витрачати газ на прокачку туди і назад
Реверс передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщається, а сторони проводять взаємозалік.
Оператор газотранспортної системи України та словацький оператор Eustream з 1 березня запустять віртуальний реверс газу
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАК "Нафтогаз України" заявив, що "Оператор газотранспортної системи" має намір вже у 2020 році відкрити віртуальний реверс із ЄС.
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