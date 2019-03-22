Україна залучить нових союзників для боротьби з "Газпромом"

НАК "Нафтогаз України" має намір домовитися з компанією Wikborg, Rein&Co. DA Advokatfirma про надання юридичних послуг.

Зокрема норвезька фірма повинна захищати інтереси національної акціонерної компанії України у врегулюванні суперечки з російським газовим монополістом "Газпромом", передають "Українські новини".

Процедура закупівлі послуг проводиться за переговорною процедурою на виконання постанови Кабінету міністрів №138 від 7 травня 2014 року.

"Мета — залучення кваліфікованих і високопрофесійних юридичних радників для забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання суперечки між "Нафтогазом" і "Газпромом", — йдеться у повідомленні.

Вартість закупівлі послуг становить 14 млн євро. Термін надання послуг – до 31 грудня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною та Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, що стосуються "Північного потоку-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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