Україна залучить 250 млн євро кредиту: що відомо

Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів залучити два кредити від Cargill Financial Services International на 250 млн євро.

Зокрема, уряд має намір отримати 100 млн євро на два роки під 5,15% річних і 150 млн євро – на п'ять років під 6,25% річних, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою Кабміну №651, процентний дохід буде сплачуватися щокварталу.

Новини США дадуть Україні сотні мільйонів доларів на зброю

У документі наголошується, що державні зовнішні запозичення здійснюються у рамках закону про державний бюджет на 2019 рік.

Інші подробиці відсутні.

Водночас у минулому місяці Україна розмістила на зовнішньому ринку запозичень випуск семирічних єврооблігацій на 1 млрд євро під 6,75% річних.

Це був перший за останні 15 років випуск українських єврооблігацій у євро. Попит на нього перевищив пропозицію у шість разів.

Міністерство фінансів має намір отримати гроші від Cargill Financial Services International

Як повідомляв OBOZREVATEL, для України 2019 рік є періодом найбільших виплат за зовнішнім державним боргом. На початок року обсяг виплат із обслуговування і погашення держборгу оцінювався у 6,3 млрд доларів.

"Чинна програма stand-by передбачає виділення двох траншів – 1,3 млрд доларів у травні (час переноситься) і 1,2 млрд доларів у листопаді (у разі, якщо наша країна виконувала б умови Меморандуму про співпрацю з Фондом, зокрема для отримання першого з двох траншів була виконана лише одна умова з чотирьох – монетизація субсидій)", – повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал