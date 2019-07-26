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Україна залучить 250 млн євро кредиту: що відомо

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Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів залучити два кредити від Cargill Financial Services International на 250 млн євро.

Зокрема, уряд має намір отримати 100 млн євро на два роки під 5,15% річних і 150 млн євро – на п'ять років під 6,25% річних, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою Кабміну №651, процентний дохід буде сплачуватися щокварталу.

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У документі наголошується, що державні зовнішні запозичення здійснюються у рамках закону про державний бюджет на 2019 рік.

Інші подробиці відсутні.

Водночас у минулому місяці Україна розмістила на зовнішньому ринку запозичень випуск семирічних єврооблігацій на 1 млрд євро під 6,75% річних.

Це був перший за останні 15 років випуск українських єврооблігацій у євро. Попит на нього перевищив пропозицію у шість разів.

Міністерство фінансів має намір отримати гроші від Cargill Financial Services International

Міністерство фінансів має намір отримати гроші від Cargill Financial Services International

Як повідомляв OBOZREVATEL, для України 2019 рік є періодом найбільших виплат за зовнішнім державним боргом. На початок року обсяг виплат із обслуговування і погашення держборгу оцінювався у 6,3 млрд доларів.

"Чинна програма stand-by передбачає виділення двох траншів – 1,3 млрд доларів у травні (час переноситься) і 1,2 млрд доларів у листопаді (у разі, якщо наша країна виконувала б умови Меморандуму про співпрацю з Фондом, зокрема для отримання першого з двох траншів була виконана лише одна умова з чотирьох – монетизація субсидій)", – повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

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Тема
Фінансова допомога Україні
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство фінансів
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Под такой процент даже Сомали не берет деньги. СУГС, Берег Свидомой Кости!
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Радости то, радости. Как будто возвращают долги. Новая команда, новые долги.
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Взять в долг -- великая перемога чубатых
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Южный Гарик
Южный Гарик
Xоxлов Xoзяин, перемога в том, что им хоть кто то дал в долг.....
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