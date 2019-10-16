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16 жовтня • оновлено в 17:16
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МВФ назвав Україну "найбіднішою країною Європи" за підсумками 2018 року

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Згідно зі звітом Міжнародного валютного фонду, Україна за результатами 2018 року залишається найбіднішою країною Європи.

Про це у Facebook повідомив економіст Володимир Компанієць. Водночас, за його даними, Україна за рік "змогла обійти Гондурас і Філіппіни".

МВФ назвав Україну "найбіднішою країною Європи" за підсумками 2018 року

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"На базі нового звіту МВФ оновив інфографіку, за якою одразу стає зрозумілим місце економіки України в світі. Зеленим виділені країни з ВВП на душу населення більшим, ніж в Україні, а червоним – не більшим, ніж у нас. За результатами 2018 року, Україна залишається найбіднішою країною Європи, але водночас за рік вдалося обійти Гондурас і Філіппіни", – зазначив він.

Країни, чий ВВП перевищує український

Країни, чий ВВП перевищує український

facebook.com

ВВП на душу населення (в доларах США)

ВВП на душу населення (в доларах США)

facebook.com

За даними економіста, зараз ми посідаємо 132 місце за показником ВВП на душу населення. Також, за результатами другого кварталу 2019 року, Україна залишається державою з найменшою середньою зарплатою серед всіх країн Європи, стверджує Компанієць.

"Завдяки ревальвації гривні ця ситуація зміниться й Україна за результатами 2019-го покине останні місця в Європі за показниками ВВП на душу населення і середньої зарплати", – підсумовує Компанієць.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL цитував заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який зазначив, що для зростання ВВП країни потрібно залучити приблизно $50 млрд інвестицій.

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Тема
Зарплати в Україні
Місце
Україна
Теги
МВФ ВВП
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hunt andres
hunt andres
Фуйня! Зато у селюков есть вышиванки и прыгать с кричалками оне умеют лучше всех в Европе)
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Не зря Майдан скакал! ))) Лютый СУГС! )))
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Kazantsev Andrey
Kazantsev Andrey
о будущем-Украины не будет это 100%,только идиот этого не понимает,остаётся только гадать,к какому соседу,какой кусок отломится,ну всем достанется и Румынам и Полякам и Венграм и Русским
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