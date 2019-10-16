МВФ назвав Україну "найбіднішою країною Європи" за підсумками 2018 року

Згідно зі звітом Міжнародного валютного фонду, Україна за результатами 2018 року залишається найбіднішою країною Європи.

Про це у Facebook повідомив економіст Володимир Компанієць. Водночас, за його даними, Україна за рік "змогла обійти Гондурас і Філіппіни".

"На базі нового звіту МВФ оновив інфографіку, за якою одразу стає зрозумілим місце економіки України в світі. Зеленим виділені країни з ВВП на душу населення більшим, ніж в Україні, а червоним – не більшим, ніж у нас. За результатами 2018 року, Україна залишається найбіднішою країною Європи, але водночас за рік вдалося обійти Гондурас і Філіппіни", – зазначив він.

Країни, чий ВВП перевищує український facebook.com

ВВП на душу населення (в доларах США) facebook.com

За даними економіста, зараз ми посідаємо 132 місце за показником ВВП на душу населення. Також, за результатами другого кварталу 2019 року, Україна залишається державою з найменшою середньою зарплатою серед всіх країн Європи, стверджує Компанієць.

"Завдяки ревальвації гривні ця ситуація зміниться й Україна за результатами 2019-го покине останні місця в Європі за показниками ВВП на душу населення і середньої зарплати", – підсумовує Компанієць.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL цитував заяву прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, який зазначив, що для зростання ВВП країни потрібно залучити приблизно $50 млрд інвестицій.

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