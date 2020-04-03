Україна заблокувала проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН, в якій Росії під виглядом надання допомоги країнам з коронавірусом намагалася домогтися скасування санкцій.

Йдеться про документ "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як пояснив глава МЗС, в тексті за "шляхетною назвою" крилося багато правильних речей і одна маніпуляція, яка може мати стратегічні руйнівні наслідки для системи міжнародної безпеки – запуск процесу скасування міжнародних санкцій проти Росії.

Україна припинила хитрість Росії зі скасуванням санкцій

Але Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо "мирних ініціатив" РФ.

"Процедура замовчування перервана. Російська резолюція не буде прийнята. Ми і надалі будемо блокувати зусилля Росії зруйнувати режим санкцій", – зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, що ніщо не заважає співпраці держав для боротьби з коронавірусом і подолання його наслідків. Так, Україна підтримає іншу резолюцію ГА ООН на цю ж тему, яка "не містить маніпуляцій, і користується підтримкою абсолютної більшості держав-членів ООН".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бундестазі Німеччини запропонували скасувати санкції проти Росії, нібито щоб врятувати економіку під час пандемії коронавірусу.

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