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3 квітня • оновлено в 07:16
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Україна зірвала хитрість Росії зі скасуванням санкцій у Генасамблеї ООН

6.3т
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Україна заблокувала проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН, в якій Росії під виглядом надання допомоги країнам з коронавірусом намагалася домогтися скасування санкцій.

Йдеться про документ "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як пояснив глава МЗС, в тексті за "шляхетною назвою" крилося багато правильних речей і одна маніпуляція, яка може мати стратегічні руйнівні наслідки для системи міжнародної безпеки – запуск процесу скасування міжнародних санкцій проти Росії.

Україна припинила хитрість Росії зі скасуванням санкцій

Україна припинила хитрість Росії зі скасуванням санкцій

Але Україна першою з держав-членів ООН перервала процедуру умовчання щодо "мирних ініціатив" РФ.

"Процедура замовчування перервана. Російська резолюція не буде прийнята. Ми і надалі будемо блокувати зусилля Росії зруйнувати режим санкцій", – зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, що ніщо не заважає співпраці держав для боротьби з коронавірусом і подолання його наслідків. Так, Україна підтримає іншу резолюцію ГА ООН на цю ж тему, яка "не містить маніпуляцій, і користується підтримкою абсолютної більшості держав-членів ООН".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Бундестазі Німеччини запропонували скасувати санкції проти Росії, нібито щоб врятувати економіку під час пандемії коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Санкції проти Росії
Особи
Володимир Путін Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
санкции
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Ку Алексей
Ку Алексей
На Украине специально альтернативно одарённых в министры иностранных дел назначают?
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3
1
Перемога скоро
Перемога скоро
Ку Алексей, эта лапша для внутреннего рынка. Если ты какому-нибудь американцу расскажешь, что у них в новостях пишут, то тебе скажут, что ты всё врёшь и ты Путинский тролль. Проверено. :)
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3
0
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Делаем выводы - Украина враг солидарности Объединенных наций.
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6
1
Перемога скоро
Перемога скоро
Галантерейщик и кардинал — это си.ла! Кастрюлеголовые, там речь идёт про медикаме.нты и продовольствие. У нас таких санкций нет. :)
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8
1
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