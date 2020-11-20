Україна ввела санкції проти Білорусі

Україна у п'ятницю, 20 листопада, ввела санкції против Білорусі через фальсифікацію виборів президента та порушення прав людини.

Як заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель таким чином Київ приєднався до санкцій Євросоюзу проти Мінська, передає пресслужба Європарламенту.

Сім країн-партнерів ЄС запровадили санкції:

Україна,

Норвегія,

Ісландія,

Північна Македонія,

Албанія,

Ліхтенштейн,

Чорногорія.

Також Литва, Латвія і Естонія розширили санкції щодо посадових осіб Білорусі і внесли до "чорного списку" міністрів інформації і спорту, а також співробітників міліції.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс повідомив, що Балтійські країни узгоджено доповнили список 28 прізвищами з метою "збереження тиску на режим Олександра Лукашенка", передає "Інтерфакс-Україна"

"Ми працюємо за двома шляхами – європейському та національному. Ми вважаємо, що ситуація не змінюється, минулий режим нав'язує нову реальність, яка дійсно є безперспективною, і ми повинні зберігати тиск", – підкреслив Лінкявічюс.

Міністр стверджує, що в "чорному списку" Балтійських країн вже понад півтораста осіб, яким заборонено в'їзд до Литви, Латвії та Естонії. Європейські санкції введені проти 59 осіб, вони включають заборону на в'їзд і "заморожування" майна.

"У списку є міністри інформації та спорту. Міністр інформації пов'язаний з обмеженнями інтернету, міністр спорту відповідає за тероризування спортивної громадськості. В ньому також внесені додаткові міліціонери, зокрема і ті, хто брав участь в насильницьких акціях", – сказав він.

Проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У "чорному списку" перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в'їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.

Як відомо, легітимність Лукашенка як президента Білорусі в Євросоюзі не визнають. 12 жовтня рішення про персональні санкції проти нього затвердила Рада ЄС на рівні глав МЗС.

"Сьогодні міністри підтвердили, що пан Лукашенко не має жодної демократичної легітимності і політично дали своє "зелене світло", щоб почати підготовку наступного пакету санкцій, який включатиме самого Лукашенка", – заявив тоді офіційний представник глави дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Услід за ЄС санкції проти 13 білоруських чиновників ввела і Канада. Про рішення оголосили у заяві, поширеній пресслужбою МЗС країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL: