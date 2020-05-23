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23 травня • оновлено в 13:13
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Україна ввела мита на товари з Росії, Білорусі та Китаю

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Україна ввела антидемпінгові мита: 51,52% на сталеві безшовно-гарячодеформовані труби з Китаю, на сірники з Росії – 45,79% і з Білорусі – 21,32%.

Як інформує пресслужба Міністерства економіки, відповідне рішення ухвалила міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

Вона розглянула питання захисту українських товаровиробників від недобросовісного імпорту. Визначено такі ставки антидемпінгового мита:

  • остаточно ухвалено 51,52% мито на імпорт сталевих безшовних-гарячо-деформованих труб, походженням із Китайської Народної Республіки. Тільки для двох груп компаній встановлюється 0% мита на окремі вузькі товарні групи, які або взагалі не виробляються в Україні або ж мають дуже незначні обсяги виробництва;

  • попередньо визначено 18% мито на імпорт полімерних матеріалів незалежно від країни походження та експорту;

  • встановлено попереднє антидемпінгове мито в розмірі 19,75% на імпорт в Україну сталевих кріплень походженням із КНР.

За результатами проведення антидемпінгового розслідування імпорту в Україну сірників походженням із території Республіки Білорусь і Російської Федерації встановлено антидемпінгове мито для Білорусі в розмірі 21,32%, для РФ у розмірі 45,79%.

Сірники з Росії

Сірники з Росії

produkty24.com.

Крім того, продовжено дію антидемпінгового мита в розмірі 123% на імпорт в Україну виробів, виготовлених із чорних металів без електричної ізоляції (за винятком виробів із корозійностійкої (нержавіючої) сталі та виробів для цивільної авіації), походженням із КНР у зв'язку із закінченням терміну їх застосування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 грудня Кабінет міністрів України продовжив дію мит проти російських товарів до 31 грудня 2020 року.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
Тег
мито
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