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Україна втратила лідерство у престижному світовому рейтингу

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Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН.

За висновками Світової організації інтелектуальної власності, країна "показала результат, що перевищує очікування" з огляду на її рівень економічного розвитку, повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому у звіті міжнародної організації за 2018 рік Україна була першою за рівнем інновацій серед країн своєї групи.

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Грузія посіла третє місце в групі країн із доходом нижче середнього, а на першому місці опинився В’єтнам.

Водночас у глобальному рейтингу Україна посідає 47 місце. Зокрема за показником сприятливості політичного середовища країну помістили на 110 місце, за екологічною сталістю – на 120, а за рівнем створення нових знань і нематеріальних активів – на 17.

Перше місце в рейтингу Світової організації інтелектуальної власності при ООН посідає Швейцарія, останнє – Ємен.

Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН

Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН

Всесвітня організація інтелектуальної власності при ООН

Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН

Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна посіла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу BDO International Business Compass.

За останній рік країна піднялася на три позиції у відповідному індексі.

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Тема
Україна в рейтингах
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
пора эту 404 переместить в low income...вместе с сенегалом и танзанией украине будет уютнее...
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Ура! Весь мир с нами! Мы развитая европейская держава!
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