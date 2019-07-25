Україна втратила лідерство у престижному світовому рейтингу

Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН.

За висновками Світової організації інтелектуальної власності, країна "показала результат, що перевищує очікування" з огляду на її рівень економічного розвитку, повідомляє "Радіо Свобода".

При цьому у звіті міжнародної організації за 2018 рік Україна була першою за рівнем інновацій серед країн своєї групи.

Грузія посіла третє місце в групі країн із доходом нижче середнього, а на першому місці опинився В’єтнам.

Водночас у глобальному рейтингу Україна посідає 47 місце. Зокрема за показником сприятливості політичного середовища країну помістили на 110 місце, за екологічною сталістю – на 120, а за рівнем створення нових знань і нематеріальних активів – на 17.

Перше місце в рейтингу Світової організації інтелектуальної власності при ООН посідає Швейцарія, останнє – Ємен.

Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН Всесвітня організація інтелектуальної власності при ООН

Україна посіла друге місце серед країн із доходом нижче середнього рівня в рейтингу Глобального індексу інновацій ООН

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна посіла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу BDO International Business Compass.

За останній рік країна піднялася на три позиції у відповідному індексі.

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