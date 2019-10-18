"Це неможливо": Україна визнала, що не може від'єднатися від енергосистеми Росії

Перший заступник міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталій Шубін заявив, що Україна вживає всіх заходів для від'єднання від енергосистеми Росії, але на сьогоднішній день це неможливо.

"Ми вживаємо всіх заходів для якомога швидшого від'єднання від енергосистеми Росії, але це сьогодні неможливо", – повідомив Шубін під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, 18 жовтня.

"Я сподіваюся, що за наступні три роки ми зможемо з вами створити технічні та економічні передумови для об'єднання з Європою", – додав заступник міністра.

За його словами, історично склалося, що енергосистеми України і РФ були об'єднані. Вони існують як одна єдина енергетична система, і тільки частина України – Бурштинський енергоострів – має з'єднання з енергосистемою Європи.

"Наша мета – повністю об'єднатися з енергосистемою Європи", – резюмував Шубін.

Україна вживає всіх заходів для від'єднання від енергосистеми Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Кабінет міністрів 5 червня ухвалив рішення про те, що запуск ринку електроенергії, намічений на 1 липня, переносити не будуть.

Щоб утримати тарифи, постачальників спеціальною постановою зобов'яжуть утримувати ціну в тих рамках, які встановить профільний регулятор.

Очікується, що запуск ринку зруйнує існуючу монопольну систему і дозволить українцям самостійно обирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся