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Україна вирішила покарати "Сбербанк": у Росії пішли на радикальні заходи

4.3тЧитати матеріал російською

"Сбербанк", який є дочірньою структурою однойменного російського банку, заявив про можливість оскаржити розмір штрафу з боку Національного банку України в судових інстанціях.

Фінустанова вважає вжиті стосовно неї заходи неринковими і частково протекціоністськими у відношенні до інших гравців українського фінансового ринку, йдеться на сайті "Сбербанку".

"Претензії до банку не є обґрунтованими внаслідок того, що ще рік тому "Сбербанк" провів низку внутрішніх заходів, спрямованих на посилення контролю, враховуючи впровадження відмови клієнтові у проведенні операції. Відповідно, призначений регулятором штраф, щонайменше, непропорційний прийнятим банком заходам щодо посилення внутрішніх процедур у сфері фінансового моніторингу", – зазначили представники фінустанови.

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Водночас у "Сбербанку" вважають, що в своїх документах НБУ використовує розмиті формулювання.

Представники банку також акцентують увагу на тому, що правове регулювання фінансового моніторингу в Україні є недостатнім.

"Відсутність чітких правил гри створює передумови для неоднозначного трактування одних і тих же процесів і, відповідно, неодноріднім заходам їхнього припинення. По суті йдеться про непрямий податок на фінансову діяльність, посилений невиправдано високими штрафами", – зазначили у "Сбербанку".

Представники фінустанови підкреслюють, що подібними діями НБУ створює невиправдане фінансове навантаження на банки, що не сприяє зміцненню стійкості фінансового сектора в Україні.

"Сбербанк"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Національний банк України оштрафував "Сбербанк" на 94,7 млн гривень. Відповідна міра була застосована до банку за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу на загальну суму понад 3 млрд гривень.

Місце
Україна
Теги
НБУОщадбанк Росії
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
паРАШНая Педерация ( Россия) занимает 1/9 ЧАСТЬ СУШИ ЗЕМЛИ... ЖОПА ЧЕЛОВЕКА занимает 1/9 ЧАСТЬ ТЕЛА... Россия - это вонючая ЖОПА ЗЕМЛИ, с ДЕРЬМОМ и с 80-90 млн ГЛИСТОВ !
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Дейман Алон
Дейман Алон
Как по мне, то для всего кацапского бизнеса в Украине нужно ввести повышенные налоги, которые должны идти прямиком на обеспечение ВСУ, чтобы само кацапье финансировало украинцев против мокшанутых оккупантов!
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Файбер Моня
Файбер Моня
"Ну коли ви, рашисти, москалi та сепари почнете вже нас лякатися, га?", - А. Парубiй
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Файбер Моня
Файбер Моня
ЕбашьРусню Андрей, ты нюхаешь кацапские кальсоны, поцела? ))
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Файбер Моня, уже только от упоминания имени Степана Бандеры лаптежная кацапня СРЕТ в кальсоны !
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