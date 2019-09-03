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3 вересня • оновлено в 13:17
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Україна відмовиться від документообміну: Кабмін розкрив деталі

1.6т Читати матеріал російською

Міністр кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив, що уряд з 1 жовтня відмовиться від документообміну, а не документообігу.

"Щомісяця держоргани надсилають одне одному через загальні і спеціалізовані поштові служби десятки, якщо не сотні тисяч паперових документів. З 1 жовтня ми маємо намір це припинити", – написав Дубілет у Facebook.

"ЗМІ поширили новину про те, що ми хочемо заборонити паперовий документообіг. Тут, на жаль, закралася помилка. Документообмін – це обмін документами між органами. Документообіг – це процеси узгодження документів всередині держорганів. Поки що йдеться лише про документообмін", – додав він.

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Однак, за словами міністру кабінету міністрів, повна діджиталізація документообігу – це завдання на найближчі 1-2 роки.

"Є низка документів (їх відносно небагато), які поки не можна перевести в цифру через закони. Їх ми у вересні не чіпаємо. Ми їх ретельно проаналізуємо і теж оцифруємо, але для цього треба буде міняти закони. Сподіваюся, до кінця року внесемо до Ради пропозиції", – додав Дубілет.

"Зараз ми переводимо документи у цифровий вигляд одним махом, не з'ясовуючи їхньої суті. Однак, упевнений, 90% цих документів не потрібні самі по собі – ні в папері, ні у цифрі. Найближчим часом почнемо їхню ревізію і випалювання. Краще, ніж електронний документ, може бути тільки неіснуючий документ", – резюмував він.

Уряд з 1 жовтня відмовиться від документообміну, а не документообігу

Уряд з 1 жовтня відмовиться від документообміну, а не документообігу

Цензор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про плани уряду відмовитися від паперового документообміну у роботі державного апарату.

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Особа
Олександр Дубілет
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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