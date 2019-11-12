Україна віддала родовища нафти і газу людям міністра енергетики США

Двоє політичних прихильників міністра енергетики США Ріка Перрі уклали з Україною контракт із розвідки нафти і газу.

Зокрема Майкл Блейзер і Алекс Кренберг отримали контракт приблизно через місяць після того, як американський міністр відвідав інавгурацію президента України Володимира Зеленського, передає Associated Press.

За інформацією журналістів, під час цього візиту Перрі передав українському лідеру список осіб, яких він рекомендував як радників з енергетики.

При цьому американці запропонували за права на буріння на кілька мільйонів доларів менше, ніж їхні конкуренти. Однак уряд вибрав людей Перрі.

Подібні дії Київ пояснив тим, що у компанії Блейзера і Кранберга більше технічних знань і надійніше фінансування.

У результаті їхнє спільне підприємство Ukrainian Energy отримало контракт на 50 років.

Блейзер є давнім соратником Перрі, а Кранберг – один зі спонсорів Республіканської партії США. В ході передвиборчих перегонів у 2016 році він надав Перрі свій особистий літак.

Два політичних прихильника міністра енергетики США Ріка Перрі уклали з Україною контракт із розвідки нафти і газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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