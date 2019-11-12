Україна віддала родовища нафти і газу людям міністра енергетики США

Двоє політичних прихильників міністра енергетики США Ріка Перрі уклали з Україною контракт із розвідки нафти і газу.
Зокрема Майкл Блейзер і Алекс Кренберг отримали контракт приблизно через місяць після того, як американський міністр відвідав інавгурацію президента України Володимира Зеленського, передає Associated Press.
За інформацією журналістів, під час цього візиту Перрі передав українському лідеру список осіб, яких він рекомендував як радників з енергетики.
При цьому американці запропонували за права на буріння на кілька мільйонів доларів менше, ніж їхні конкуренти. Однак уряд вибрав людей Перрі.
Подібні дії Київ пояснив тим, що у компанії Блейзера і Кранберга більше технічних знань і надійніше фінансування.
У результаті їхнє спільне підприємство Ukrainian Energy отримало контракт на 50 років.
Блейзер є давнім соратником Перрі, а Кранберг – один зі спонсорів Республіканської партії США. В ході передвиборчих перегонів у 2016 році він надав Перрі свій особистий літак.
Два політичних прихильника міністра енергетики США Ріка Перрі уклали з Україною контракт із розвідки нафти і газу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент США Дональд Трамп підтвердив відставку міністра енергетики Ріка Перрі, що фігурує у так званому українському скандалі.
Ексгенпрокурор України Юрій Луценко розповів, що компанією Burisma володів міністр охорони довкілля Януковича Микола Злочевський. Він відповідав за видачу дозволів на видобуток нафти і газу. Після подій 2014 року Генпрокуратура почала розслідувати можливі кримінальні порушення Злочевського, зокрема компанії Burisma.
У серпні 2017 року прокурор Дмитро Сус заявляв, що відразу після накладення ГПУ арешту на Burisma, підконтрольну Злочевському, генпрокурору Луценку зателефонували "згори" з вимогою припинити ведення цієї справи.
У 2016 році колишній віцепрезидент США Джо Байден шантажував владу України відмовою в наданні $1 млрд кредитів. Його головною умовою було звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, який займався розслідуванням скандальної фірми Burisma, співвласником якої був син Байдена – Гантер.
3 квітня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора.
Пізніше Байден розповів, як завдяки його наполегливості в Україні за шість годин звільнили генпрокурора.
У 2015 році, перед візитом Джо Байдена до Києва, тодішній посол США Джефрі Паєт виступив перед групою бізнесменів та інвесторів на конференції в Одесі і заявив їм, що українські прокурори захищають корумпованого власника енергетичної компанії, в якій працює син Байдена, Гантер, замість того, щоб переслідувати його за законом.
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