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Україна у плюсі: Гройсман озвучив стрімке зростання товарообігу

2.2тЧитати новину російською

В Україні за підсумками першого півріччя зафіксоване зростання експорту. Зокрема найбільшу нішу в ньому займає торгівля з Європейським Союзом.

Такі дані оприлюднив у себе на сторінці у Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він також надав докладну статистику зростання української торгівлі з ЄС.

"Ринок Євросоюзу так само залишається номером один для українських експортерів", - написав він.

За даними прем'єра, загальний товарний експорт зріс на 12,7%, надання послуг на 5,7%, а експорт товарів і послуг тільки в країни ЄС збільшився на 35%.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна нарощує обсяг взаємної торгівлі з ЄС і вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку.

Зазначимо, президент України Петро Порошенко розповів, що за підсумками 2017 року експорт українських товарів виріс на 74%.

Як результат, економіка України зростає 10 кварталів поспіль. Реальний ВВП у другому кварталі 2018 року склав 3,6% у порівнянні з другим кварталом 2017 року.

Читайте всі новини по темі "Експорт та імпорт товарів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Експорт та імпорт товарів
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Об'єкти
УкраїнаЄС
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
почему тогда гривня падает?
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