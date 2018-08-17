Україна у плюсі: Гройсман озвучив стрімке зростання товарообігу

В Україні за підсумками першого півріччя зафіксоване зростання експорту. Зокрема найбільшу нішу в ньому займає торгівля з Європейським Союзом.
Такі дані оприлюднив у себе на сторінці у Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Він також надав докладну статистику зростання української торгівлі з ЄС.
"Ринок Євросоюзу так само залишається номером один для українських експортерів", - написав він.
За даними прем'єра, загальний товарний експорт зріс на 12,7%, надання послуг на 5,7%, а експорт товарів і послуг тільки в країни ЄС збільшився на 35%.
#Експорт За підсумками першого півріччя маємо непоганий "плюс". Ринок Євросоюзу так само залишається номером один для українських експортерів.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 17 серпня 2018 р.
+12,7% - зростання товарного експорту.
+5,7% – зростання експорту послуг.
+35% – зростання експорту товарів та послуг до ЄС. pic.twitter.com/nOR7ssN0BX
Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна нарощує обсяг взаємної торгівлі з ЄС і вже понад 10 тисяч українських компаній працюють на європейському ринку.
Зазначимо, президент України Петро Порошенко розповів, що за підсумками 2017 року експорт українських товарів виріс на 74%.
Як результат, економіка України зростає 10 кварталів поспіль. Реальний ВВП у другому кварталі 2018 року склав 3,6% у порівнянні з другим кварталом 2017 року.
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