Україна заборонила нові російські товари: що потрапило у список

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 10 квітня, розширив список заборонених для імпорту російських товарів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на документи, які є в розпорядженні видання.

Відтепер ембарго поширюється на формалін і карбамідо-формальдегід концентрат, пружини для вантажних вагонів, електричну апаратуру для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку, а також електричні провідники на напругу понад 1000 В.

РБК-Україна

РБК-Україна

Ще однією постановою під санкції потрапив імпорт скляної тари, зокрема банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємкостей і так далі.

РБК-Україна

РБК-Україна

У Кабміні зазначили, що, за даними Держстату, у 2018 році імпорт склотари з Росії перевищив 8 млн доларів, що майже вдвічі вище за показники 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії і ввізного мита для інших російських товарів.

Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема, уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.

29 грудня Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів із України, сировини і продовольства.

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