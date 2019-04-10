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Україна заборонила нові російські товари: що потрапило у список

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Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 10 квітня, розширив список заборонених для імпорту російських товарів.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на документи, які є в розпорядженні видання.

Відтепер ембарго поширюється на формалін і карбамідо-формальдегід концентрат, пружини для вантажних вагонів, електричну апаратуру для пристроїв залізничної автоматики та зв'язку, а також електричні провідники на напругу понад 1000 В.

Україна заборонила нові російські товари: що потрапило у список

РБК-Україна

Україна заборонила нові російські товари: що потрапило у список

РБК-Україна

Ще однією постановою під санкції потрапив імпорт скляної тари, зокрема банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємкостей і так далі.

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Україна заборонила нові російські товари: що потрапило у список

РБК-Україна

Україна заборонила нові російські товари: що потрапило у список

РБК-Україна

У Кабміні зазначили, що, за даними Держстату, у 2018 році імпорт склотари з Росії перевищив 8 млн доларів, що майже вдвічі вище за показники 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2019 року дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії і ввізного мита для інших російських товарів.

  • Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.

  • Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торгові контрзаходи. Зокрема, уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.

  • 27 грудня Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.

  • 29 грудня Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів із України, сировини і продовольства.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
УкраїнаРосіяКабінет Міністрів України
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CARGO 100
CARGO 100
Всё верно. Нахрена покупать для ж/д отрасли, если Укржелезница крякнула ...
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Юг Руси
Юг Руси
Такого удара Россия не переживёт!!! 🐵🐷🤣
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