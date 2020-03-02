Україна припинила закупівлю електроенергії у Росії – ЗМІ

В Україні з 29 лютого призупинилися поставки електроенергії з Росії та Білорусі.
Зокрема, один з високопоставлених співрозмовників надав LIGA.net таблицю з інформацією про імпортні поставки в Україну електроенергії.
Згідно з документом, імпорт російської і білоруської електроенергії дорівнює нулю.
Водночас у прес-службі "Укренерго" повідомили, що не обмежували імпорт електроенергії з цих країн.
Таблиця з інформацією про імпортні поставки в Україну електроенергії
LIGA.net
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