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2 березня • оновлено в 12:55
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Україна припинила закупівлю електроенергії у Росії – ЗМІ

2.2т
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В Україні з 29 лютого призупинилися поставки електроенергії з Росії та Білорусі.

Зокрема, один з високопоставлених співрозмовників надав LIGA.net таблицю з інформацією про імпортні поставки в Україну електроенергії.

Згідно з документом, імпорт російської і білоруської електроенергії дорівнює нулю.

Водночас у прес-службі "Укренерго" повідомили, що не обмежували імпорт електроенергії з цих країн.

Таблиця з інформацією про імпортні поставки в Україну електроенергії

Таблиця з інформацією про імпортні поставки в Україну електроенергії

LIGA.net

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Автор
Віктор Калиненко
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Не полная пэрэмога. Нпдо свалить опоры ЛЭП, идущих из РФ.
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40 tetigistus
40 tetigistus
Ну всё, приехали. Электричество подорожает теперь.
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