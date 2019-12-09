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9 грудня • оновлено в 13:19
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Україна позичить 500 млн євро у Європи через МВФ

1.1т
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Міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна може отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.

Відповідні кошти нададуть Києву в разі досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом. Про це глава Мінфіну повідомила на Facebook.

"Досягнення угоди з МВФ відчиняє двері до отримання 500 мільйонів євро макрофінансової допомоги від ЄС на дуже вигідних умовах найближчим місяцями", – зазначила вона.

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"Разом із недавнім ухваленням закону про боротьбу з відмиванням грошей слід відкрити шлях і до макрофінансової допомоги", – заявив глава представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

Водночас, за даними Мінфіну, борг України перед МВФ за місяць виріс на 300 млн доларів – до 2,42 млрд доларів.

Україна позичить 500 млн євро у Європи через МВФ

Україна може отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу

Україна може отримати 500 млн євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті досяг 78,32 млрд доларів. Так, за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

  • У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу досяг 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

  • У бюджеті України на 2020 рік заклали доходи на рівні 1 трлн 79 млрд гривень і витрати 1,17 трлн гривень.

  • "Діра" складе 95 млрд гривень. А на держборг витратяться рекордні майже 40% доходів бюджету.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
транш МВФ
Особа
Оксана Маркарова
Місце
Україна
Теги
МВФ Міністерство фінансів
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Выродки свиномовные ,на каждом углу кричать какие они богатые и независимые, а здесь опять клянчат.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И опять 'же нэ ма пас сиж жур... "
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Очередная сущность порошаек, проявилась.
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