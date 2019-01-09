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Україна пообіцяла МВФ нове підвищення цін на газ

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Україна взяла на себе зобов'язання підвищити ціну на газ для населення на 15% з 1 травня 2019 року.

Відповідна умова є вимогою Міжнародного валютного фонду, повідомляє УНІАН з посиланням на Меморандум про економічну і фінансову політику за програмою stand-by між Україною і МВФ.

"У якості першого кроку до лібералізації тарифів на газ уряд ухвалив рішення про підвищення оптової ціни на газ для побутового використання на 26%, що набуло чинності з 1 листопада 2018 року, і ще на 15% — з 1 травня 2019 року", — йдеться у програмі.

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Міжнародний валютний фонд також очікує, що наступним етапом у зміцненні газового сектора в Україні стане повна відповідність цін ринковим вже з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, що 19 жовтня 2018 року уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду й Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену у березні 2015 року, адже її термін завершується у березні 2019 року.

18 грудня МВФ ухвалив рішення про нову програму stand-by для України. Схвалене і рішення про виділення у рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд доларів.

Україна пообіцяла МВФ нове підвищення цін на газ

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 листопада газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Надо больше свободы
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Жить становится лучше, жить становится веселей!
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
Главное теперь что церковь подчиняется Стамбульскому патриархату, а это - ерунда. Кстати - это те самые 15%, которые украинское правительство "выбило" из МВФ и это подавалось как "перемога"? Ну что, СУГС три раза )))
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Бандерлох Дебил
Бандерлох Дебил
Loginov Maxim, сРухс - троекратно)))
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