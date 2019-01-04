Україна почала застосовувати конвенцію Пан-Євро-Мед: що зміниться

Україна з 1 січня почала застосовувати положення Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження (Пан-Євро-Мед), яку розробив Європейський Союз для співробітництва зі своїми торговими партнерами.

Пан-Євро-Мед доповнює угоду про зону вільної торгівлі з ЄС, суттєво розширюючи можливості українських товаровиробників. Конвенція дає можливість українським експортерам постачати свої товари в Європу без мит або за зниженою ставкою, повідомляє UBR.

"Ми ще в 2014 році ініціювали приєднання України до Пан-Євро-Мед, боротьба за це йшла кілька років. Конвенція надає великі можливості для наших підприємств легкої та харчової промисловості, машинобудування, а також для тих, хто задіяний у виробництві автомобільних комплектуючих", – заявив керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський.

Новини Україна вирішила підписати угоду про ЗВТ з однією із країн Європи

За його словами, бізнес поки що повністю не усвідомив ефективність цього інструменту і повинен вивчити нові можливості, щоб ефективно ними скористатися для посилення свого конкурентного потенціалу на європейському ринку.

За чинною угодою про ЗВТ Україна може безмитно поставляти свою продукцію в Європу, але тільки за умови, що сировина, з якого зроблена ця продукція, має вітчизняне походження або з Євросоюзу. Якщо ж воно привезено з третіх країн, то українська продукція обкладається митом, що викликає істотне подорожчання і робить її неконкурентоспроможною.

Однак тепер Україна може безмитно або за заниженою ставкою поставляти в ЄС продукцію, вироблену за "діагональною кумуляцією", – тобто з сировини, придбаної у країнах, які підписали конвенцію Пан-Євро-Мед. Згідно з даними Державної служби статистики за 2017 рік, на ці країни припадає майже 60% українського експорту і 50% імпорту. За прогнозами експертів, це дозволить в перспективі збільшити загальну торгівлю між відповідними країнами на 7%.

МЕРТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна з 1 лютого 2018 року набула повноправного членства в конвенції Пан-Євро-Мед. Частка українського експорту в країни-учасниці Пан-Євро-Мед становила 58,9%, з них 40,3% – в країни ЄС.