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22 вересня • оновлено в 14:30
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Україна почала закупівлі електроенергії у Білорусі

4.1т Читати матеріал російською

ТОВ "Газопостачальна компанія НАК "Нафтогаз України" розпочала імпорт електроенергії з Білорусі для продаж на українському ринку.

"Нафтогаз" використовує всі можливості, щоб запропонувати клієнтам енергетичні продукти на найкращих умовах", – зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" Андрій Фаворов, йдеться на сайті НАК.

"Зокрема, ми диверсифікуємо закупівлі електроенергії, розпочали її імпорт за довгостроковим контрактом з "Беленерго", – зазначив він.

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Перші імпортовані обсяги компанія вже реалізувала на ринку "на добу наперед", а також на балансуючому ринку.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня 2019 року почала працювати нова модель роздрібного ринку електроенергії. Всім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

Перші імпортовані обсяги компанія вже реалізувала на ринку "на добу наперед", а також на балансуючому ринку

Перші імпортовані обсяги компанія вже реалізувала на ринку "на добу наперед", а також на балансуючому ринку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів 5 червня ухвалив рішення про те, що запуск ринку електроенергії, намічений на 1 липня, переносити не будуть.

  • Щоб утримати тарифи, постачальників спеціальною постановою зобов'яжуть утримувати ціну в тих рамках, які встановить профільний регулятор.

  • Очікується, що запуск ринку зруйнує існуючу монопольну систему і дозволить українцям самостійно обирати, у кого і за якою ціною купувати електроенергію.

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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Сало уже покупают в Польше, листричество у Батьки, скоро китайцы им борщ продавать будут
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