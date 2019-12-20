Україна не змогла повернути $7 млрд через Йованович – Луценко

Колишній посол США в Україні Марі Йованович заблокувала повернення в український бюджет 7 мільярдів доларів, вкрадених президентом-втікачем Віктором Януковичем.

З такою заявою виступив екс-генпрокурор Юрій Луценко 20 грудня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". Він заявив, що Йованович нібито завадила його зустрічі з керівництвом ФБР США, що зробило неможливим повернення коштів.

"Йованович в своїх свідченнях в Конгресі каже дослівно наступне: "Луценко звернувся з проханням організувати зустріч з високопоставленими особами США. Ви знаєте, що для цього він повинен подати інформацію про тему, яку він хоче обговорити. Луценко повинен був подати цю інформацію легальному представнику ФБР при посольстві в Україні, але він ніколи цього не робив". Так сказала Йованович, будучи під присягою.

А ось у мене в руках лист ГПУ, яка надала посольству США тему, по якій я хотів зустрітися. Тема ця – 7 мільярдів крадених в України грошей, які знаходяться в одному з хедж-фондів США. Ось бланк, ось наша печатка і підпис мого заступника. Між іншим, це означає брехня під присягою пані Йованович. Це також означає, що вона заблокувала можливість розслідування і повернення в нашу країну 7 мільярдів доларів", – заявив Луценко.

При цьому він заявив, що Йованович, як представнику Демократичної партії США, було невигідне повернення Україні зазначених ним 7 мільярда доларів, оскільки хедж-фонд Franklin Templeton, на рахунки якого були виведені ці кошти, є ключовими інвесторами передвиборної компанії демократів.

Луценко звинуватив Йованович

Як писав OBOZREVATEL, Луценко заявив, що імпічмент президента США Дональда Трампа навряд чи буде доведений до кінця, оскільки у Демократичній партії не вистачить голосів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал