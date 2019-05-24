"Україна – не Африка": виступ Зеленського перед IT-спільнотою різко розкритикували

Екс-заступник міністра економрозвитку і колишній торговий представник України Наталія Микольська заявила, що з 18 хвилин виступу президента Володимира Зеленського на iForum-2019 у Києві він 12 хвилин витратив на розповіді середовищу IT-бізнесу про винахід друкарського пресу, розробки Massachusetts Institute of Technology та на приклади діджиталізації Африки.

"Цифрові документи, реєстри на блокчейн, кімната як у Apple, яку треба зробити разом, відновлювальна енергетика та інфраструктура для електромобілів та безпілотників. Використання двічі англійського слово з коренем f@ck та часто "бла-бла-бла", — пише вона у Facebook.

Екс-заступник міністра економрозвитку запропонувала команді президента розповісти Зеленському, що український IT-сектор — це не фішечка, а успішна галузь української економіки, а також що Україна — це не Африка.

"Чому Україна не Африка? 3,4% у ВВП України, третій за обсягами експортний сектор з валютним виторгом майже 2 млрд доларів, лідери в ІТ-аутосорсингу у Європі. Український IT-бізнес — це успішні 4 тисячі компаній (80% малий і середній бізнес) та 160 тисяч висококваліфікованих інженерів", — повідомила Микольська.

Вона наголосила, що українські компанії працюють зі світовими лідерами — Google, Oracle, Microsoft, Intel, Cisco, Netcracker.

"Якби команда пана президента ознайомилася як мінімум би мали розуміння статусу кво та аудиторію перед якою вони виступали. А ще б побачили, які є проблеми в галузі та потенційні шляхи їхнього вирішення, що вже було зроблено урядом для цього. Якби команда пана президента ознайомилась з урядовими напрацюваннями — відкрила б багато цікавого для себе: від торговельних місій, навчальних курсів, виставок, інвестиційних та експортних конференцій", — резюмувала Микольська.

Виступ Зеленського перед IT-спільнотою розкритикували

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час свого виступу на iForum-2019 у Києві Зеленський заявив, що знизити тарифи на комунальні послуги допоможе впровадження інновацій поновлюваних джерел енергії в Україні.

"Я вам скажу декілька тез. Ми хочемо низьких тарифів — треба менше бла-бла-бла про це — треба тягнутися до інновацій відновлюваної енергетики. Ми хочемо реальний екочистий і доступний транспорт — треба насамперед розширювати інфраструктуру (взагалі-то зробити інфраструктуру для електромобілів) і безпілотників", — сказав український лідер.

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