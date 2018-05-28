Україна на порозі кадрового дефіциту: експерт розвінчала міф про заробітчан

Відтік працездатного населення в Україні досяг рівня, коли компанії змушені тільки підвищенням заробітної плати повертати своїх колишніх співробітників.

Про це в ефірі ObozTV заявила експерт з працевлаштування Надія Петрученко.

"Насправді на зміну українців поки не так багато бажаючих і динаміка така, що у нас теж скоро буде дефіцит кадрів. Уже зараз роботодавці нам розповідають про те, що вони підвищують рівень зарплати, щоб повернути свої кадри назад в Україну, тому що у них немає іншої можливості", - зазначила вона.

За її словами, це в першу чергу стосується висококваліфікованих працівників.

"Всі компанії цінують своїх висококваліфікованих фахівців і створюють їм цікаві умови праці. Це і соціальні гарантії, і можливість реалізації себе й сім'ї в цілому. Ну а в професіях низької та середньої кваліфікації такої тенденції не спостерігається. Бізнес не може собі цього дозволити", - пояснила Петрученко.

Також експерт спростувала твердження, що зараз спостерігається тенденція до повернення в Україну трудових мігрантів.

"Сказати, що українці активно повертаються не можна. Вони активно шукають нові шляхи, нові виходи, вони рухаються вперед, далі. Вони хочуть їхати в Німеччину, Британію, Фінляндію. Вони не повертаються, вони мігрують далі", - констатувала вона.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство праці та соціальних справ Чехії готує програму з працевлаштування українців.