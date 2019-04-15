Україна може втратити гроші МВФ: озвучено причину

Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту.

Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це відбудеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення, передає "РБК-Україна".

Зокрема, 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинності.

Новини МВФ звернувся до України через скасування покарання за незаконне збагачення

"Якщо рішення не буде знайдено протягом найближчого місяця (або трохи більше того), наступна ревізія МВФ і відповідний транш можуть бути відкладені, оскільки закон був частиною вимог попередньої програми МВФ", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи – нині зареєстровані 12 законопроектів від парламентарів.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся