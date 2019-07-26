Угода на $1 млрд: Apple купила бізнес техногіганта Intel

Apple підтвердила покупку бізнесу компанії Intel з виробництва 5G-модемів для смартфонів.

Сума угоди, яку сторони обговорювали близько року, складе 1 млрд доларів, йдеться на сайті Apple.

За умовами угоди, компанія отримає понад 17 тисяч патентів на бездротові технології та обладнання.

Крім того, понад 2 тисяч співробітників Intel перейдуть на роботу в Apple.

Intel при цьому не виходить повністю з бізнесу виробництва модемів. Компанія продовжить розробляти модеми для комп'ютерів, інтернету речей і автономних транспортних засобів.

"Угода дозволить нам сфокусуватися на розвитку технологій для мережі 5G, зберігаючи при цьому важливу інтелектуальну власність і технології, створені нашою командою", – резюмував генеральний директор Intel Боб Свон.

Apple підтвердила покупку бізнесу компанії Intel з виробництва 5G-модемів для смартфонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, відповідна угода може мати стратегічне значення для Apple, яка прагне до лідерства при впровадженні технології 5G.

Зокрема, компанія отримає доступ до інженерних напрацювань Intel, що заощадить їй роки, потрібні для створення власних чіпів.

Водночас Intel позбавиться збиткового виробництва. Компанія щорічно втрачає на розробках для смартфонів близько 1 млрд доларів.

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