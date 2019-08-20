Удвічі більше за ЄС: як Україна переплачує за ремонт доріг

В Україні кошти, виділені на дороги, витрачають у 2-2,5 рази менш ефективно, ніж у Словаччині.

Основна причина менш ефективного використання коштів – відсутність цільових показників, а також невідповідність розподілу коштів на дороги державного значення об’єктивним критеріям, повідомляє Центр економічної стратегії.

Крім того, за словами аналітиків, частка капітального ремонту у дорожніх витратах є низькою.

"По-перше, кошти, виділені міжнародними інституціями, не використовуються повністю. По-друге, горизонт довгострокового планування в Україні вкрай низький: лише 5 років. У той же час у Словаччині – 20. До того ж, конкуренція на тендерах з ремонтно-будівельних робіт в Україні є вкрай низькою: в середньому 2 учасники тендеру. В той же час у Словаччині їх 4-5", – йдеться у дослідженні.

У зв’язку з цим експерти радять:

Запровадити вимірювані цільові критерії для відстеження ефективності дорожніх витрат.

Запровадити автоматизований збір даних про інтенсивність руху.

Враховувати інтенсивність дорожнього руху при розподілі дорожньої субвенції.

Запровадити довготермінове планування на 10 років уперед замість 5 років.

Запровадити інструменти для планування транспортних коридорів.

Створити умови для посилення конкуренції серед підрядників, що виконують проектні, ремонтно-будівельні та інші роботи на українських дорогах.

Основна причина менш ефективного використання коштів – відсутність цільових показників ЦТС

Раніше президент президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу у Миколаївській області через неналежний стан доріг у регіоні.

"Проведіть нараду щодо всіх доріг – у якому стані, де в нас є державні гроші, де треба залучити кредитні кошти. І перерахуйте дороги, які необхідно зробити першочергово. Знайдіть рішення", – сказав глава держави під час робочої поїздки на Миколаївщину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень.

У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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