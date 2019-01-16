Удар Путіна по Україні: чи вдасться зупинити газовий "проект століття"

Україна в разі запуску російського газопроводу "Північний потік-2" (СП-2) в обхід своєї території може втратити близько 2-3% ВВП, підрахували в Міністерстві фінансів. Всі країни, які повинні були дати свій дозвіл на будівництво, вже це зробили.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Офіційний Берлін пояснює: юридичних підстав для того, щоб згорнути проект, немає. Німеччина в першу чергу переслідує свої власні інтереси. Після запуску СП-2 вона стане найбільшим газовим хабом в Європі й отримає колосальні прибутки, пояснює експерт-міжнародник Максим Ялі. "Я можу вам на 99% сказати, що він відбудеться. Тому що бабло перемагає все", – заявив експерт.

З такою позицією також погоджується економіст Віталій Кузьмін. Його аргумент: у будівництві зацікавлені Італія, Австрія, Франція, Німеччина. Для них це в першу чергу економічна можливість. "Ми бачимо, які п'ять основних компаній в Європі фінансують цей проект – ENGIE (Франція), OMV (Австрія), Royal Dutch Shell (Великобританія, Нідерланди), Uniper і Wintershall (обидві – Німеччина). Ці компанії зацікавлені в отриманні прибутку, і Україна може залишитися без роботи", – прогнозує експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

Варіант, при якому європейські країни відмовляться від проекту, можливий. Але для цього Росія повинна піти на надзвичайні кроки і викликати на себе чергову хвилю вже розширених санкцій. А поки ймовірність запуску "Північного-потоку-2" занадто велика, залишається тільки сподіватися, що частину поставок через українську ГТС збережуть і це як мінімум дозволить утримувати систему в робочому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Гренель попередив німецькі компанії про санкції Вашингтона через підтримку "Північного потоку-2". У відповідь на це в Німеччині розкритикували такий крок США.

Президент України Петро Порошенко застеріг Німеччину від участі в проекті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Як альтернативу він запропонував модернізацію транзитного газопроводу, що проходить через українську територію.

Пізніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що німецька сторона вважає важливим збереження транзиту газу через територію України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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